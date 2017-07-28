В утреннем ДТП с грузовиками пострадал один из водителей

Появились подробности утренней аварии с фурами, произошедшей на трассе.
По сообщению ГИБДД по Кемеровской области, столкновение произошло между фурами MAN и Mercedes. Предварительно установлено, что один из водителей припарковался на обочине, чтобы заменить колесо. Второй водитель потерял управление грузовиком и столкнулся с припаркованным авто по касательной.
В аварии получил травмы 54-летний водитель сгоревшего авто. Ем назначено стационарное лечение.
Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса».
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