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В утреннем ДТП с грузовиками пострадал один из водителей

28 июля 2017 в 15:39

Появились подробности утренней аварии с фурами, произошедшей на трассе.

По сообщению ГИБДД по Кемеровской области, столкновение произошло между фурами MAN и Mercedes. Предварительно установлено, что один из водителей припарковался на обочине, чтобы заменить колесо. Второй водитель потерял управление грузовиком и столкнулся с припаркованным авто по касательной.

В аварии получил травмы 54-летний водитель сгоревшего авто. Ем назначено стационарное лечение.

Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса».


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