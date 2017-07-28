В утреннем ДТП с грузовиками пострадал один из водителей

Появились подробности утренней аварии с фурами, произошедшей на трассе.

По сообщению ГИБДД по Кемеровской области, столкновение произошло между фурами MAN и Mercedes. Предварительно установлено, что один из водителей припарковался на обочине, чтобы заменить колесо. Второй водитель потерял управление грузовиком и столкнулся с припаркованным авто по касательной.

В аварии получил травмы 54-летний водитель сгоревшего авто. Ем назначено стационарное лечение.

Фото: «Правоохранительный портал Кузбасса».