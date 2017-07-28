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В Новокузнецке после аварии иномарка вылетела на пешеходов

28 июля 2017 в 16:13

Столкновение двух иномарок произошло в южной столице Кузбасса сегодня утром. По предварительной информации, автомобилист 54 лет за рулем Ford Fusion выезжал со двора и не пропустил движущийся прямо автомобиль Subaru Forester. Машины столкнулись, и Ford вылетел на пешеходную зону.

В результате были травмированы два пешехода – женщина 26 лет и мужчина 27 лет. Последнему оказана медицинская помощь на месте, а женщина была госпитализирована. Водители автомобилей не пострадали.

Фото: ИА "Город Nовостей"


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