В Новокузнецке после аварии иномарка вылетела на пешеходов

Столкновение двух иномарок произошло в южной столице Кузбасса сегодня утром. По предварительной информации, автомобилист 54 лет за рулем Ford Fusion выезжал со двора и не пропустил движущийся прямо автомобиль Subaru Forester. Машины столкнулись, и Ford вылетел на пешеходную зону.

В результате были травмированы два пешехода – женщина 26 лет и мужчина 27 лет. Последнему оказана медицинская помощь на месте, а женщина была госпитализирована. Водители автомобилей не пострадали.

Фото: ИА "Город Nовостей"