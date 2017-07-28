В Прокопьевске запечатлели редкое природное явление, похожее на гало

В сети пользователь выложил снимки с Прокопьевска, на которых запечатлены красивые картины редкого явления природы. Выглядит оно похожим на гало – оптический феномен, при котором вокруг источника света (чаще всего Солнца или Луны) возникает светящееся кольцо.

Снимки прокомментировали в кемеровском Гидрометцентре. Там рассказали, что такое явление, как гало, не было зафиксировано в Прокопьевске на метеостанции. Кроме того, гало чаще всего наблюдается зимой (из-за кристаллов льда). При этом возникают так называемые «ложные солнца». Возможно, их нет на фотографиях потому, что они сделаны на закате.

Такой оптический эффект мог также возникнуть и при фокусировке камеры, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: Pikabu