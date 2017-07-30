Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На кузбасской трассе произошло ДТП с фурой: ест...

На кузбасской трассе произошло ДТП с фурой: есть погибший

30 июля 2017 в 17:56

Смертельная авария произошла 29 июля на трассе "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга" в районе поселка Чусовитино.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Toyota" ехал из Кемерово в сторону Ленинска-Кузнецкого. Перед началом обгона он не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате иномарка столкнулась со встречным грузовым автомобилем "Scania".

Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Также травмы получил его пассажир.


Читайте также

Content 1501215507131689052 e1501228442826
В Прокопьевске запечатлели редкое природное явление, похожее на гало
Content 58496
В Новокузнецке на месте сожженного установили новое уличное пианино
Content images
В Кемеровский ЦУМ ударила молния (видео)
Content
В Кемерове бывшие заключенные избили сотрудника колонии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?