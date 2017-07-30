На кузбасской трассе произошло ДТП с фурой: есть погибший

Смертельная авария произошла 29 июля на трассе "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга" в районе поселка Чусовитино.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Toyota" ехал из Кемерово в сторону Ленинска-Кузнецкого. Перед началом обгона он не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате иномарка столкнулась со встречным грузовым автомобилем "Scania".

Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Также травмы получил его пассажир.