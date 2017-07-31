На кузбасской трассе автоледи вылетела в кювет: есть пострадавшие

ДТП произошло вечером 30 июля в Топкинском районе.

Предварительно установлено, что 26-летняя девушка за рулём Toyota Auris не выбрала безопасную скорость, в результате не справилась с управлением и вылетела в кювет. В аварии пострадала сама автоледи и две пассажирки иномарки – девушки 24 и 29 лет. Все троим назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД еще раз напомнили кузбассовцам о необходимости быть предельно осторожными в сложившихся погодных условиях.