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На кузбасской трассе автоледи вылетела в кювет: есть пострадавшие

31 июля 2017 в 10:21

ДТП произошло вечером 30 июля в Топкинском районе.

Предварительно установлено, что 26-летняя девушка за рулём Toyota Auris не выбрала безопасную скорость, в результате не справилась с управлением и вылетела в кювет. В аварии пострадала сама автоледи и две пассажирки иномарки – девушки 24 и 29 лет. Все троим назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД еще раз напомнили кузбассовцам о необходимости быть предельно осторожными в сложившихся погодных условиях.


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