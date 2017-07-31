В Юргинском районе разбились пьяный водитель и его пассажир

Авария произошла в воскресенье, 30 июля, на трассе Юрга — Зимник.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Tiida, двигаясь на небезопасной скорости, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал сам 32-летний мужчина и его 30-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

Медосвидетельствование показало, что виновник происшествия находился за рулём в нетрезвом виде. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП.