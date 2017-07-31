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Утром в областной столице сгорели гараж и баня

31 июля 2017 в 11:46

Очевидцы сообщили в дежурную часть о возгорании построек на улице Сибиряков-Гвардейцев, 75 в 6:26.

На место выехали 24 сотрудника МСЧ и 6 единиц техники. На момент прибытия спасателей крыша горела открытым пламенем. В результате происшествия сгорели обрешётки крыш бани и гаража на общей площади 88 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

 

 

Фото: "ВКонтакте" - "Инцидент Кемерово"


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