Новокузнечанка продавала героин под видом детского питания

36-летняя мать двоих детей попалась на сбыте наркотиков в крупном размере. Женщина выдала себя во время эксперимента.

Под видом заинтересованных лиц сотрудники ФСБ побеседовали с наркосбытчицей. В ходе разговора преступница предложила им купить крупную партию героина. Получив оговоренные 200 тысяч рублей, новокузнечанка положила в коробку из под детского питания 110 грамм запрещенного вещества и оставила «закладку» на обочине. После того, как наркотики были изъяты, правоохранители задержали подозреваемую.

В настоящее время суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы, при этом смягчающим обстоятельством стало наличие у наркосбытчицы двоих детей.