Мать из Мысков ушла в запой и забыла о грудном ребёнке

На нерадивую мать заявила медработница, которая приходила с плановым обходом.

Выехавшие на место сотрудники ПДН застали 25-летнюю женщину спящей. Помимо нее в квартире находились трое мужчин. Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. На протяжении нескольких дней вместе с гостями мысковчанка распивала спиртные напитки. Она совершенно забыла о том, что у нее есть 2-месячный ребенок – даже не смогла припомнить, когда в последний раз кормила грудничка.

Правоохранители изъяли мальчика и взяли семью на контроль. В отношении горе-родительницы возбуждено административное дело за неисполнение родительских обязанностей и назначен штраф в размере 500 рублей.