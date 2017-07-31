Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Мать из Мысков ушла в запой и забыла о грудном ...

Мать из Мысков ушла в запой и забыла о грудном ребёнке

31 июля 2017 в 13:48

На нерадивую мать заявила медработница, которая приходила с плановым обходом.

Выехавшие на место сотрудники ПДН застали 25-летнюю женщину спящей. Помимо нее в квартире находились трое мужчин. Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. На протяжении нескольких дней вместе с гостями мысковчанка распивала спиртные напитки. Она совершенно забыла о том, что у нее есть 2-месячный ребенок – даже не смогла припомнить, когда в последний раз кормила грудничка.

Правоохранители изъяли мальчика и взяли семью на контроль. В отношении горе-родительницы возбуждено административное дело за неисполнение родительских обязанностей и назначен штраф в размере 500 рублей.


Читайте также

Content
На кузбасской трассе автоледи вылетела в кювет: есть пострадавшие
Content
В Юргинском районе разбились пьяный водитель и его пассажир
Content 4nsgkqqo04c
Утром в областной столице сгорели гараж и баня
Content
Новокузнечанка продавала героин под видом детского питания

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?