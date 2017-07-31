В Прокопьевском районе виновник ДТП оставил друзей умирать на обочине

Трагедия произошла в конце июля в селе Лучшево.

Компания молодых людей отмечала 18-летие одного из местных жителей. Один из присутствующих, 23-летний ранее судимый мужчина, накануне приобрел автомобиль ВАЗ-2109. По этому поводу четверо друзей решили прокатиться по селу. Стоит отметить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и врезался в поленницу. Трое его пассажиров получили травмы, 18-летний именинник позже скончался в больнице.

За оставление места ДТП виновник аварии был помещен под арест. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).