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В Прокопьевском районе виновник ДТП оставил друзей умирать на обочине

31 июля 2017 в 19:31

Трагедия произошла в конце июля в селе Лучшево.

Компания молодых людей отмечала 18-летие одного из местных жителей. Один из присутствующих, 23-летний ранее судимый мужчина, накануне приобрел автомобиль ВАЗ-2109. По этому поводу четверо друзей решили прокатиться по селу. Стоит отметить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и врезался в поленницу. Трое его пассажиров получили травмы, 18-летний именинник позже скончался в больнице.

За оставление места ДТП виновник аварии был помещен под арест. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).


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