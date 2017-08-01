Кузбассовец задушил знакомую за нерадушный прием

Вечером 12 марта молодой человек зашёл в гости к женщине и попросил угостить его спиртным. 55-летняя хозяйка квартиры отказала в гостеприимстве и попросила гостя уйти.

Кузбассовец разозлился и задушил знакомую, после чего забрал её мобильник и вынес из квартиры телевизор. На следующий день тело потерпевшей обнаружили родственники, они же вызвали сотрудников правоохранительных органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Свою вину 24-летний кузбассовец признал, в настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд.