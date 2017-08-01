Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Юрге с поличным задержан похититель бензина

В Юрге с поличным задержан похититель бензина

01 августа 2017 в 11:12

Во время патрулирования территории в ночное время бойцы Росгвардии услышали характерные звуки со стороны парковки и решили выяснить их происхождение.

Когда сотрудники вневедомственной охраны подъехали к автомобилям поближе, из-за одного из них выбежал молодой мужчина с канистрой и бросился бежать в сторону жилых домов. Бойцы Росгвардии задержали неизвестного, им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Беглец оказывал сильное сопротивление, канистру с краденым бензином он выбросил в кусты – её также удалось отыскать.

Выяснилось, что мужчина успел слить топливо из четырех припаркованных авто. В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранители.


Читайте также

Content
Новокузнечанка продавала героин под видом детского питания
Content index
Мать из Мысков ушла в запой и забыла о грудном ребёнке
Content
В Прокопьевском районе виновник ДТП оставил друзей умирать на обочине
Content bbb
Кузбассовец задушил знакомую за нерадушный прием

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?