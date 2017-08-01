В Юрге с поличным задержан похититель бензина

Во время патрулирования территории в ночное время бойцы Росгвардии услышали характерные звуки со стороны парковки и решили выяснить их происхождение.

Когда сотрудники вневедомственной охраны подъехали к автомобилям поближе, из-за одного из них выбежал молодой мужчина с канистрой и бросился бежать в сторону жилых домов. Бойцы Росгвардии задержали неизвестного, им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Беглец оказывал сильное сопротивление, канистру с краденым бензином он выбросил в кусты – её также удалось отыскать.

Выяснилось, что мужчина успел слить топливо из четырех припаркованных авто. В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранители.