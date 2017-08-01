За сожжение новорожденного осуждена многодетная мать из Мариинска

Суд вынес приговор женщине, которая зимой этого года избавилась от нежеланного младенца, положив его в растопленную печь. Преступление произошло в Благовещенске.

Следствием установлено, что будучи беременной осужденная не вставала на учёт в женскую консультацию и ребенка рожала самостоятельно в бане. После этого она завернула младенца в пелёнку и сожгла. Когда о произошедшем узнал участковый, женщина не стала отрицать своей вины. Она пояснила, что в их семье уже есть трое детей, и воспитывать четвертого они не смогут.

Многодетная мать была признана вменяемой. Учитывая наличие несовершеннолетних детей, суд приговорил женщину наказанию в виде полутора лет в колонии-поселении.