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За сожжение новорожденного осуждена многодетная мать из Мариинска

01 августа 2017 в 11:47

Суд вынес приговор женщине, которая зимой этого года избавилась от нежеланного младенца, положив его в растопленную печь. Преступление произошло в Благовещенске.

Следствием установлено, что будучи беременной осужденная не вставала на учёт в женскую консультацию и ребенка рожала самостоятельно в бане. После этого она завернула младенца в пелёнку и сожгла. Когда о произошедшем узнал участковый, женщина не стала отрицать своей вины. Она пояснила, что в их семье уже есть трое детей, и воспитывать четвертого они не смогут.

Многодетная мать была признана вменяемой. Учитывая наличие несовершеннолетних детей, суд приговорил женщину наказанию в виде полутора лет в колонии-поселении.


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