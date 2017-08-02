В Лесной Поляне построят цифровую школу и зону для пикника

Глава Кемерова Илья Середюк озвучил ближайшие планы по развитию города-спутника Лесная Поляна.

Здесь застроят новый микрорайон с собственной инфраструктурой: уютными парками и детским игровым комплексом.

Кроме того, администрацией запланировано строительство сети велодорожек и дорожек для пеших прогулок и создание отдельной зоны для проведения пикников. Ещё одно место отдыха, запланированное к началу реализации в 2019 году — это искусственный водоём с зоной отдыха.

Также в жилом районе построят два детских сада на 700 мест и цифровую школу для 1050 детей. На территории учебного заведения планируется разместить бассейн. Также здесь обустроят коммунальную зону, включающую заправку, СТО, автомойку и базы для обслуживающих компании. В будущем на территории Лесной Поляны появится станция скорой помощи и отделение полиции.