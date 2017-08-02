Стали известны подробности аварии со сбитой девочкой

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», вчера, 1 августа, на шоссе Егорова легковой автомобиль сбил ребенка.

Как сообщили в областной ГИБДД, водитель ГАЗ-3110 двигался по улице Инициативной со стороны Металлистов в сторону шоссе Егорова. 9-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда её сбила машина. Пострадавшую доставили в больницу.

Отмечается, что 20-летний водитель направлен на медицинское освидетельствование, которое покажет, был ли он трезв в момент наезда на ребенка.