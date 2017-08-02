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В Кемерове сорвался с 5-го этажа молодой мужчина (видео)

02 августа 2017 в 12:03

Видео инцидента опубликовали в сети очевидцы трагедии.

На кадрах видно, как мужчина в течение минуты, зацепившись руками за подоконник, пытается залезть в окно квартиры пятого этажа. В итоге он срывается вниз.

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33-летнего пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали множественные повреждения, в том числе политравму, черепно-мозговую травму и травматический шок. В итоге кемеровчанина не удалось спасти – мужчина скончался в медучреждении.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.


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