В Новокузнецке мужчина выпрыгнул из окна с криками «За ВДВ!»

Сразу после героического лозунга соседи услышали отчаянное «Помогите!»

В ночь на 2 августа на улице Зорге мужчина сорвался с балкона шестого этажа. Кузбассовец всю ночь отмечал День ВДВ. Сначала он долго скандировал лозунг праздника, а затем решил проверить свою силу. Новокузнечанин перелез через балкон и хотел подтянуться, однако повис на руках и сорвался вниз.

30-летнего «десантника» доставили в больницу. Известно, что мужчина остался жив.