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В Новокузнецке мужчина выпрыгнул из окна с криками «За ВДВ!»

02 августа 2017 в 13:31

Сразу после героического лозунга соседи услышали отчаянное «Помогите!»

В ночь на 2 августа на улице Зорге мужчина сорвался с балкона шестого этажа. Кузбассовец всю ночь отмечал День ВДВ. Сначала он долго скандировал лозунг праздника, а затем решил проверить свою силу. Новокузнечанин перелез через балкон и хотел подтянуться, однако повис на руках и сорвался вниз.

30-летнего «десантника» доставили в больницу. Известно, что мужчина остался жив.


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