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Начальника кузбасского ГУФСИН подозревают во взяточничестве

02 августа 2017 в 14:26

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что следственный комитет подозревает начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина в получении взятки в особо крупном размере. 

По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы помощь в получении госконтракта на разработку проекта для ремонтно-строительных работ в беловском СИЗО. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок и построить там дом. Взамен он убедил директора строительного управления заключить контракт на 60 млн рублей с указанной организацией.

Об обстоятельствах преступной сделки стало известно сотрудникам ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия по делу в кабинете начальника ГУФСИН уже произведен обыск. Расследование продолжается.


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