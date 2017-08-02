Начальника кузбасского ГУФСИН подозревают во взяточничестве

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что следственный комитет подозревает начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы помощь в получении госконтракта на разработку проекта для ремонтно-строительных работ в беловском СИЗО. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок и построить там дом. Взамен он убедил директора строительного управления заключить контракт на 60 млн рублей с указанной организацией.

Об обстоятельствах преступной сделки стало известно сотрудникам ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия по делу в кабинете начальника ГУФСИН уже произведен обыск. Расследование продолжается.