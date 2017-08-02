Кемеровчанин избил предполагаемого обидчика жены битой

Мужчина наносил потерпевшему удары до тех пор, пока инвентарь не сломался.

Инцидент произошел в феврале этого года. Супруга осужденного пожаловалась мужу на то, что "какие-то наркоманы" на улице попытались отобрать у нее сумку. Спустя некоторое время, будучи нетрезвым, мужчина пришел к дому человека, которого считал наркоторговцем. По его мнению, предполагаемый наркодилер мог знать обидчиков жены.

Когда потерпевший открыл дверь, кемеровчанин, задавая вопросы, стал наносить ему удары бейсбольной битой, пока та не сломалась. На теле потерпевшего эксперты зафиксировали не мене 50 ударов. В результате избиения медики диагностировали у него переломы левой ноги, перелом костей носа, а также множественные кровоподтеки и ссадины. Мужчина на треть утратил трудоспособность.

Нападавшего задержали вызванные очевидцами избиения полицейские. В настоящее время ранее судимый кемеровчанин приговорен к 4 годам колонии строгого режима.