В Кузбассе медведь приходил поживиться в детский лагерь (видео)

Некоторое время назад из палаток на территории детского лагеря стали пропадать припасы: тушенка, сладости и картофель. Недавно вор показал «лицо», сообщает НТВ.

Вожатые самостоятельно вычислили преступника. Им оказался взрослый бурый медведь. Примечательно, что мишка не боялся людей. Выяснилось, что в лагерь он приходит на протяжении нескольких месяцев. Постояльцы из сострадания подкармливали животное, когда оно было моложе, и теперь молодой хозяин леса не проявляет агрессии.

И все же для безопасности отдыхающих охотоведам пришлось прогнать косолапого в лес, хотя специалисты не исключили, что по привычке он будет возвращаться к «бесплатной кормушке».

Фото: канал "НТВ"