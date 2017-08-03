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В Кузбассе медведь приходил поживиться в детский лагерь (видео)

03 августа 2017 в 09:21

Некоторое время назад из палаток на территории детского лагеря стали пропадать припасы: тушенка, сладости и картофель. Недавно вор показал «лицо», сообщает НТВ.

Вожатые самостоятельно вычислили преступника. Им оказался взрослый бурый медведь. Примечательно, что мишка не боялся людей. Выяснилось, что в лагерь он приходит на протяжении нескольких месяцев. Постояльцы из сострадания подкармливали животное, когда оно было моложе, и теперь молодой хозяин леса не проявляет агрессии.

И все же для безопасности отдыхающих охотоведам пришлось прогнать косолапого в лес, хотя специалисты не исключили, что по привычке он будет возвращаться к «бесплатной кормушке».

 

Фото: канал "НТВ"


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