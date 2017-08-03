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В южной столице Кузбасса пройдет фестиваль вкусной еды

03 августа 2017 в 10:32

Уникальный гастрономический фестиваль «Вкусная еда – 2017» состоится 6 августа в  Саду Металлургов Новокузнецка.

Шоу-программа пройдет на двух крупных площадках. Первая расположится на танцевальной сцене. Здесь выступят творческие коллективы города и пройдут различные мастер-классы.

Главная кухня фестиваля расположится на второй площадке. Здесь шеф-повара обучат гостей праздника кулинарному искусству и научат готовить вкусные блюда.

Помимо этого, в Саду Металлургов можно будет приобрести продукцию разных производителей, ресторанов, суши-баров и т. д. А также посетить выставку-продажу hand-made, литературную кухню, бьюти-зону, турнир на скоростное поедание бургеров, чемпионат по шашкам из пельменей.

Время проведения мероприятия с 12:00 до 20:00.


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