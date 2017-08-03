Ночью в Прокопьевске подожгли два автомобиля

По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

Сигнал о возгорании на улице Институтской двух иномарок - Chevrolet Aveo и Kia cee’d – поступил на пульт дежурного 3 августа в 2:29. Сообщается, что уже через 8 минут пожар был полностью потушен.

На месте работали четыре сотрудника МЧС. На момент прибытия первого подразделения автомобили горели открытым пламенем. В результате у Kia выгорели салон, моторный отсек, обгорели колёса и лакокрасочное покрытие. У Chevrolet обгорело лакокрасочное покрытие с левой стороны.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства предполагаемого поджога.