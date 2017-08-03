Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Ночью в Прокопьевске подожгли два автомобиля

Ночью в Прокопьевске подожгли два автомобиля

03 августа 2017 в 10:48

По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

Сигнал о возгорании на улице Институтской двух иномарок - Chevrolet Aveo и Kia cee’d – поступил на пульт дежурного 3 августа в 2:29. Сообщается, что уже через 8 минут пожар был полностью потушен.

На месте работали четыре сотрудника МЧС. На момент прибытия первого подразделения автомобили горели открытым пламенем. В результате у Kia выгорели салон, моторный отсек, обгорели колёса и лакокрасочное покрытие. У Chevrolet обгорело лакокрасочное покрытие с левой стороны.

В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства предполагаемого поджога.


Читайте также

Content
Начальника кузбасского ГУФСИН подозревают во взяточничестве
Content bita 2 0
Кемеровчанин избил предполагаемого обидчика жены битой
Content 14 medved n vs
В Кузбассе медведь приходил поживиться в детский лагерь (видео)
Content
В южной столице Кузбасса пройдет фестиваль вкусной еды

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?