Начальник кузбасского ГУФСИН этапирован в СИЗО

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», следственный комитет подозревает начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина в получении взятки в особо крупном размере.

По информации местных СМИ, в рамках расследования было принято решение доставить подозреваемого в следственный изолятор. Антонкин покинул здание своего ведомства в Кемерове в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые должны доставить его в следственный изолятор города Новосибирска.

Отмечается, что в СИЗО подозреваемый в совершении преступления помещается по решению суда в том случае, если следствие ходатайствует о применении к нему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что по версии следствия в 2012 году Константин Антонкин совершил преступную сделку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В кабинете подозреваемого уже прошли обыски, в настоящее время ведется опрос свидетелей.