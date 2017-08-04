В Новокузнецке пенсионерка дала достойный отпор мошеннику

59-летней горожанке поступило на телефон сообщение о списании с её счета денежных средств. В тексте был указан телефон для консультаций.

Испугавшись за сохранность накоплений, женщина позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности. Мошенник пояснил, что со счета пенсионерки пытались снять денежные средства, и теперь ей необходимо пройти к банкомату и под его диктовку выполнить ряд манипуляций.

Бдительная новокузнечанка отказалась и повесила трубку. Однако аферист не сдался – он перезвонил женщине и стал запугивать.

В банке горожанке пояснили, что ее действия были верными – мужчина на другом конце провода и был тем самым мошенником. Новокузнечанка сняла со счета накопления, заблокировала банковскую карту и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время установлено, что все номера, с которых звонил неизвестный, зарегистрированы в Челябинской области. Правоохранители устанавливают круг подозреваемых.