Синоптики рассказали о погоде на выходные

По словам метеорологов, в конце недели в Кузбассе будет по-летнему жарко. Однако сохранится вероятность осадков.

Так, в пятницу, 4 августа, днем до +30 градусов, ночью +12…+17. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 15 м/с. Местами пройдут дожди и грозы.

В субботу также дожди, грозы, усиление ветра. Температура будет в пределах от +25 до +30 днём, и от +12 до +17 ночью.

В воскресенье осадки по-прежнему сохранятся, максимальная отметка термометра составит +29 градусов. А вот в начале недели уже ожидается небольшое похолодание.