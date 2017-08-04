Синоптики рассказали о погоде на выходные

По словам метеорологов, в конце недели в Кузбассе будет по-летнему жарко. Однако сохранится вероятность осадков.
Так, в пятницу, 4 августа, днем до +30 градусов, ночью +12…+17. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 15 м/с. Местами пройдут дожди и грозы.
В субботу также дожди, грозы, усиление ветра. Температура будет в пределах от +25 до +30 днём, и от +12 до +17 ночью.
В воскресенье осадки по-прежнему сохранятся, максимальная отметка термометра составит +29 градусов. А вот в начале недели уже ожидается небольшое похолодание.
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