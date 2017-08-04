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Синоптики рассказали о погоде на выходные

04 августа 2017 в 10:18

По словам метеорологов, в конце недели в Кузбассе будет по-летнему жарко. Однако сохранится вероятность осадков.

Так, в пятницу, 4 августа, днем до +30 градусов, ночью +12…+17. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 15 м/с. Местами пройдут дожди и грозы. 

В субботу также дожди, грозы, усиление ветра. Температура будет в пределах от +25 до +30 днём, и от +12 до +17 ночью.

В воскресенье осадки по-прежнему сохранятся, максимальная отметка термометра составит +29 градусов. А вот в начале недели уже ожидается небольшое похолодание. 


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