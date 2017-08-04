В Кузбассе водитель иномарки переехал лежавшего на трассе мужчину

Смертельное ДТП произошло ночью 4 августа на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск.

Как сообщили в областной ГИБДД, 25-летний водитель Subaru Impreza наехал на мужчину, находившегося на проезжей части без цели её перехода. Водитель пояснил, что погибший лежал на дороге. В темноте автомобилист не смог сразу его разглядеть, так как на мужчине не было светоотражающих элементов.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Специалисты установят точную причину смерти мужчины.