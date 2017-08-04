В Кузбассе водитель иномарки переехал лежавшего на трассе мужчину

Смертельное ДТП произошло ночью 4 августа на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск.
Как сообщили в областной ГИБДД, 25-летний водитель Subaru Impreza наехал на мужчину, находившегося на проезжей части без цели её перехода. Водитель пояснил, что погибший лежал на дороге. В темноте автомобилист не смог сразу его разглядеть, так как на мужчине не было светоотражающих элементов.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Специалисты установят точную причину смерти мужчины.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы