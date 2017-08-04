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Житель Мариинска убил собутыльника и выбросил тело на пустыре

04 августа 2017 в 13:08

В процессе распития спиртных напитков, 43-летний мужчина начал «воспитывать» младшего приятеля.

Он высказал свое негативное отношение к наркозависимости собутыльника. В итоге словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. Тело погибшего он вывез на тележке к пустырю. Вернувшись, сменил одежду, замыл следы крови на полу и сказал сожительнице выстирать испачканную одежду.

На первом допросе кузбассовец полностью признал вину, однако в ходе дальнейшего разбирательства попытался переложить ответственность за преступление на сожительницу. В итоге суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 


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