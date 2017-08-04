Кемеровчанин спас родственника из огня, а затем заморозил его

Так житель Кировского района отомстил дяде за пожар на его чердаке.

27-летний горожанин обнаружил, что на его чердак забрался пьяный родственник с непотушенной сигаретой. Мужчина крепко спал, пока на нем тлела одежда. Тогда племянник схватил 15-литровое ведро и вылил на него воду.

Разозлившись на безответственного родственника, обвиняемый сбросил его вниз на бетон. При этом потерпевший ударился головой о деревянный фасад. Еще раз ударив дядю металлическим ведром, племянник вытащил его за ограду и запретил заходить в дом. Промокший и избитый кемеровчанин попытался укрыться от холода в собачьей будке, однако и оттуда родственник его выгнал. На утро медики констатировали смерть мужчины от общего переохлаждения организма.

Племянник полностью признал вину. В ходе допроса он пояснил следователям, что разозлился на дядю, поскольку у них большая семья и пожар причинил бы много бед. Кемеровчанину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.