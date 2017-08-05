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Кузбасская автоледи врезалась в бетонный блок: пострадали дети

05 августа 2017 в 17:14

ДТП произошло днем 4 августа на Притомском шоссе Новокузнецка.

Водитель автомобиля Mazda CX-5 при совершении обгона во избежание столкновения с обгоняемым автомобилем ВАЗ-21150, осуществляющим поворот налево, приняла левее, не справилась с управлением, в результате чего наехала на бетонный блок. В результате аварии была травмирована сама автоледи и два её пассажира – 6-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Известно, что дети находились на заднем сидении и были пристёгнуты штатными ремнями безопасности с применением удерживающих устройств. В настоящее время устанавливаются все детали ДТП.


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