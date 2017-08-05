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В «Кузнецкой крепости» воссоздадут сражение XVII века

05 августа 2017 в 19:24

Жители и гости Новокузнецка смогут увидеть реконструкцию одного из сражений 1682 года.

Военно-историческая реконструкция "Кузнецкий рубеж. Сибирь в войнах XVII века" состоится в музее «Кузнецкая крепость» 13 августа (начало в 11:00).

Проект посвящён одному из сражений 1682 года, прошедшему близ Кузнецкого острога. В этой исторической битве столкнулись русское казачье войско под руководством кузнецкого воеводы Петра Дубровского и отряд инородцев, возглавляемый князем Матура-тайши. Он проводится в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Также в рамках мероприятия будет воссоздан повседневный быт XVII века русских и шорцев, населявших Кузнецкий уезд, чтобы больше погрузить участников и зрителей в данную эпоху.


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