Мэр Кемерова пообещал не оплачивать некачественный ремонт дворов

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе активно ведется работа по благоустройству дворовых территорий.

Бюджет федерального проекта составил 390 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на ремонт 112 дворов и реконструкцию центральной части бульвара Строителей. На сегодняшний день основные работы по укладке асфальта, обустройству тротуаров и установке бордюра уже выполнены в 31 дворе. При этом жильцы вправе самостоятельно решать, как будет выглядеть отремонтированный двор.

Кроме того, на особом контроле администрации находятся уже отремонтированные придомовые территории. Так, с 2013 года контрольные группы выявили 342 замечания, половину из которых подрядчики уже устранили. Как отметил глава города Илья Середюк, подрядчики должны качественно выполнять работы, иначе денег не получат.

Фото: Администрация г. Кемерово