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Пьяный кемеровчанин снёс забор частного дома

06 августа 2017 в 11:01

ДТП произошло около 6 утра 6 августа на улице Ноябрьской.

Водитель Honda врезался в ограждение одного из частных домов. По словам очевидцев аварии, мужчина находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал на большой скорости и не смог войти в поворот. К счастью, обошлось без пострадавших, сам виновник ДТП серьезных травм не получил.

По предварительным сведениям, лихач пытался скрыться от правоохранительных органов после конфликта в одной из шашлычных, но не рассчитал силы. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.


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