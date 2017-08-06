Мошенница из Новокузнецка обманула пенсионерку на 25 тысяч рублей

Злоумышленница представилась знакомой родственников 78-летней женщины и попросила занять ей денег.

В полицию Новокузнецка обратилась пожилая горожанка. Она рассказала, что накануне к ней на улице подошла неизвестная женщина. Она представилась и сказала, что хорошо знает родственников новокузнечанки. Злоумышленница рассказала, что должна забрать на почте посылку, за которую нужно заплатить налог, и попросила деньги в долг. Пенсионерка пригласила аферистку домой и отдала ей 25 тысяч рублей. В качестве залога незнакомка оставила женщине якобы золотые серьги и подвеску. После того, как мошенница ушла, потерпевшая позвонила своей родственнице и выяснила, что та не знакома с приходившей женщиной. К тому же, оставленные в залог украшения оказались бижутерией.

Обманутая пенсионерка сразу обратилась в полицию. В настоящее, сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, поиск и задержание злоумышленницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).