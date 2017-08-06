Кемеровский мотоциклист сбил подростка: девочка в реанимации

ДТП произошло вечером 5 августа на улице 4-я Цветочная у трамвайной линии.

По словам свидетелей аварии, 15-летняя пострадавшая приехала в жилой район Южный навестить бабшку. На пешеходном переходе ее сбил мотоциклист, причем с места происшествия виновник аварии скрылся. В результате ДТП у девочки сильно травмирована нога, в настоящее время она находится в реанимационном отделении без сознания.

Бабушке, которая так и не дождалась внучку в гости, тоже потребовалась помощь медиков.