Жительница Кузбасса ушла от мужа к соседу, прихватив телевизор

Ради его покупки житель Чебулинского района взял кредит на сумму 20 тысяч рублей.

Поскольку ни одного взноса кузбассовец так и не сделал, судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство. На технику наложили арест и дали срок должнику погасить задолженность. Однако денег на счет кредитора в течение установленных 10 дней так и не поступило, а в ходе очередного визита приставы обнаружили, что нет и плазмы. Оказалось, что после очередной ссоры, гражданская жена кузбассовца забрала телевизор и вместе с любимым предметом быта ушла жить к соседу.

Во избежание административного ареста женщине пришлось отдать технику приставам. Вернулась ли она после «потери» к гражданскому супругу – неизвестно.