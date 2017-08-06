Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Жительница Кузбасса ушла от мужа к соседу, прих...

Жительница Кузбасса ушла от мужа к соседу, прихватив телевизор

06 августа 2017 в 17:23

Ради его покупки житель Чебулинского района взял кредит на сумму 20 тысяч рублей.

Поскольку ни одного взноса кузбассовец так и не сделал, судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство. На технику наложили арест и дали срок должнику погасить задолженность. Однако денег на счет кредитора в течение установленных 10 дней так и не поступило, а в ходе очередного визита приставы обнаружили, что нет и плазмы. Оказалось, что после очередной ссоры, гражданская жена кузбассовца забрала телевизор и вместе с любимым предметом быта ушла жить к соседу.

Во избежание административного ареста женщине пришлось отдать технику приставам. Вернулась ли она после «потери» к гражданскому супругу – неизвестно.


Читайте также

Content 55
Мэр Кемерова пообещал не оплачивать некачественный ремонт дворов
Content
Пьяный кемеровчанин снёс забор частного дома
Content
Мошенница из Новокузнецка обманула пенсионерку на 25 тысяч рублей
Content maxresdefault
Кемеровский мотоциклист сбил подростка: девочка в реанимации

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?