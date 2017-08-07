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В областной столице подожгли многоквартирный дом

07 августа 2017 в 09:48

Пожар произошел в жилом доме №94 по улице Коммунистической вечером 6 августа.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 23:00. На момент прибытия пожарных шёл дым из одной квартиры. Спасатели эвакуировали 6 человек, включая одного ребёнка, еще двоих спустили по автолестнице. Некоторым пришлось обратиться за медицинской помощью.

На месте работали 18 сотрудников МЧС. Известно, что в результате возгорания в квартире обгорели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров, а так же потолочное перекрытие на площади 1 квадратный метр.

По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.


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