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В Кузбассе появился ещё один памятник паровозу

07 августа 2017 в 11:30

В честь Дня железнодорожника власти южной столицы Кузбасса открыли новый памятник паровозу Черепановых.

Новый находится недалеко от Новокузнецка, на станции Ерунаково. Здесь 6 августа прошел праздник, посвященный Дню железнодорожника. В рамках мероприятия в торжественной обстановке был открыт памятник паровозу Черепановых. Он считается одним из первых в мире.

Рядом с памятником установили камень со словами благодарности президента России Владимира Путина коллективу станции.


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