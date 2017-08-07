В Кузбассе появился ещё один памятник паровозу

В честь Дня железнодорожника власти южной столицы Кузбасса открыли новый памятник паровозу Черепановых.

Новый находится недалеко от Новокузнецка, на станции Ерунаково. Здесь 6 августа прошел праздник, посвященный Дню железнодорожника. В рамках мероприятия в торжественной обстановке был открыт памятник паровозу Черепановых. Он считается одним из первых в мире.

Рядом с памятником установили камень со словами благодарности президента России Владимира Путина коллективу станции.