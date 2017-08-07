В Кемерове столкнулись БТР и иномарка (видео)

ДТП произошло утром 7 августа. На пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Соборной автоледи не пропустила следующий за машиной сопровождения бронетранспортер.

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По словам очевидцев аварии, БТР в сопровождении УАЗа военно-автомобильной инспекции выезжал с Тимирязева на улицу Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Kia выезжала с Соборной на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пионерского бульвара. При этом служебный УАЗ двигался с проблесковым маячком и сиреной, за ним следовал БТР.

Водитель иномарки не сбавила скорость и не пропустила бронетранспортер, в результате врезалась в него правым боком. Автомобиль получил значительные повреждения и, судя по всему, восстановлению не подлежит. При этом на месте происшествия не было скорой помощи - по словам свидетелей, обошлось без пострадавших.

Фото: Регион-42