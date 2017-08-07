В областной столице в погребе погибли двое мужчин

Женщина, обнаружившая тела отравившихся угарным газом родственников, госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошёл в Кировском районе на улице Таежная. По предварительным данным, 55-летний мужчина и его 37-летний пасынок спустились в погреб и развели там огонь. Так как в назначенное время мужчины не вернулись домой, на их поиски отправилась родственница. Она спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность и попросить помощи у прохожих.

Прибывшие спасатели МЧС достали тела, а женщину с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии госпитализировали.