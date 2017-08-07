Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В областной столице в погребе погибли двое мужчин

В областной столице в погребе погибли двое мужчин

07 августа 2017 в 13:17

Женщина, обнаружившая тела отравившихся угарным газом родственников, госпитализирована и находится  в тяжелом состоянии.

Инцидент произошёл в Кировском районе на улице Таежная. По предварительным данным, 55-летний мужчина и его 37-летний пасынок спустились в погреб  и развели там огонь. Так как в назначенное время мужчины не вернулись домой, на их поиски отправилась родственница. Она спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность и попросить помощи у прохожих.

Прибывшие спасатели МЧС достали тела, а женщину с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии госпитализировали.


Читайте также

Content
В Кемерове мужчина сорвался с обрыва и погиб
Content erunakovo4 1024x576
В Кузбассе появился ещё один памятник паровозу
Content
В Кемерове столкнулись БТР и иномарка (видео)
Content
Пьяный прокопчанин погиб под поездом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?