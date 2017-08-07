На шахте «Заречная» эвакуировано 155 горняков

Стало известно, что 7 августа на шахте «Заречная» в городе Полысаево из-за превышения норм содержания окиси углерода были остановлены работы. Эвакуировано 155 человек.

В лаве №1302 зафиксировано превышение содержания СО. Горный диспетчер вызвал подразделения ВГСЧ. В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке — семь человек, все люди самостоятельно вышли на поверхность.

В настоящее время работающие на месте горноспасатели обследуют горные выработки и прокладывают шланг для дистанционного отбора проб воздуха.