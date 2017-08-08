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Пенсионерка из Кузбасса облила соседа жидкостью для заправки и подожгла

08 августа 2017 в 10:51

В ходе ссоры с соседом, жительница поселка Елань Новокузнецкого района облила оппонента топливом для газонокосилки и поднесла зажигалку.

61-летняя женщина посчитала, что сожительница ее соседа может быть причастна к краже у нее 6 тысяч рублей. Ранее она неосторожно травмировалась, и соседка помогала ей подняться и вызвать скорую помощь. Именно в этот момент из дома пенсионерки исчезли деньги. На этой почве она поругалась с 54-летним мужчиной. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что ранее отношения между соседями были хорошими. Потерпевший неоднократно помогал соседке по хозяйству. Однако на этот раз в ходе ссоры она облила мужчину жидкостью для заправки газонокосилки и подожгла. В результате он был доставлен в больницу с ожогами 70% тела, где впоследствии скончался.

В настоящее время в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по обвинению в  покушении на убийство.


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