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Подпившие приятели устроили поножовщину на месте гибели друга

08 августа 2017 в 12:50

После поминок кемеровчане решили отправиться на место обнаружения трупа их знакомого.

Тело кемеровчанина было найдено у теплотрассы близ остановки "Шахтстрой" на улице Троллейная. В ходе поминок жена погибшего предложила компании сходить на место страшной находки, чтобы поставить там свечу, а также оставить цветы и рюмку водки. На месте двое опьяневших членов компании поссорились. Один из приятелей пригрозил другому, что зарежет его, и когда мужчина не успокоился, достал складной нож и пырнул в живот.

В результате у потерпевшего началось внутрибрюшное кровотечение и, как следствие, развился гемморагический шок 3 степени. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Стоит отметить, что родственники виновного оказали помощь в лечении потерпевшего, а сам зачинщик полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.


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