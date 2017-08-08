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Стали известны подробности столкновения Kia и БТР в Кемерове

08 августа 2017 в 13:07

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», утром 7 августа на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Соборной Kia Ceed врезалась в БТР-80.

Видео с места ДТП можно посмотреть тут

Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что виновником ДТП был водитель БТР-80. Он не убедился в безопасности дорожного движения на регулируемом перекрестке и столкнулся иномаркой.

В результате столкновения водитель, находившийся за рулем иномарки, получил травмы.

 

 

Фото: Регион-42


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