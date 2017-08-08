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Ночью в Кузбассе столкнулись две иномарки: погибли и пострадали дети

08 августа 2017 в 16:06

Авария произошла около 00:30 8 августа на дороге Тяжинский – Тисуль. В результате столкновения Hyundai IX35 и Daewoo Nexia погибли два человека, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, 34-летняя водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там она столкнулась с Daewoo Nexia.

В результате аварии скончался 18-летний водитель Daewoo и 12-летний ребенок. Предполагаемая виновница ДТП и трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет получили травмы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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