В Кемерове появятся 8 новых спортплощадок

В ближайшее время в областной столице появятся ещё восемь спортивных объектов. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Так, новые спортивные площадки разместятся в Парке Победы им. Жукова, на Притомской набережной, на бульваре Строителей, Пионерском бульваре, в Кузбасском парке, сквере на улице Леонова, в Парке дружбы народов и на проспекте Молодежном, в сквере у школы №99. На всех площадках сделают современное резиновое покрытие, оборудуют велопарковки, установят турники, рукоходы и скамьи с упором.

Проект реализуется по инициативе администрации города совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания» и благотворительным фондом «Город 42».