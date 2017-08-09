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В Новокузнецке пьяный водитель избил полицейских

09 августа 2017 в 11:50

Инцидент произошел зимой этого года. Подвыпивший кузбассовец катался на автомобиле, когда его заметили правоохранители.

Сотрудники ГИБДД остановили вилявший по дороге автомобиль и попросили водителя пройти проверку на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда стражи правопорядка стали составлять административный протокол, дебошир разгневался. Одного инспектора он ударил по лицу, а другого пнул. Агрессивного новокузнечанина пришлось задержать и доставить в отдел полиции.

Мужчину лишили прав на 2 года, хотя в течение этого времени они ему всё равно не понадобятся – ближайший год и восемь месяцев он проведет в колонии-поселении.


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