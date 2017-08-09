Жена и любовница устроили разборку на кемеровской автомойке

Обе женщины приехали на автомойку на Притомском проспекте, чтобы помыть автомобили, однако дело закончилось потасовкой.

Случайно столкнувшись, женщины решили поговорить в кафе на территории мойки, однако беседа не задалась. В какой-то момент законная супруга плеснула в любовницу чай, а затем кинула в ее голову посуду. В результате между соперницами завязалась драка.

После случившегося, пострадавшая обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. За избиение любовницы мужа кемеровчанке назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.