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Жена и любовница устроили разборку на кемеровской автомойке

09 августа 2017 в 13:30

Обе женщины приехали на автомойку на Притомском проспекте, чтобы помыть автомобили, однако дело закончилось потасовкой.

Случайно столкнувшись, женщины решили поговорить в кафе на территории мойки, однако беседа не задалась. В какой-то момент законная супруга плеснула в любовницу чай, а затем кинула в ее голову посуду. В результате между соперницами завязалась драка.

После случившегося, пострадавшая обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. За избиение любовницы мужа кемеровчанке назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.


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