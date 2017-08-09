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Новокузнечанин обокрал тёщу, пока та отдыхала за границей

09 августа 2017 в 15:08

Зять вынес из дома родственницы драгоценности на сумму 620 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что мужчина тайком взял у жены ключи от квартиры ее матери и с их помощью четыре раза проникал в её жилище. Ювелирные изделия он похищал частями, пока металлическая коробка, где они хранились, не опустела. Драгоценности злоумышленник сдавал в ломбарды, а вырученные таким образом средства тратил на развлечения.

Теща обнаружила пропажу в ходе генеральной уборки. Теперь нечистому на руку зятю грозит до 6 лет лишения свободы.


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