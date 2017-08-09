Задержаны участники массовой драки на Сибиряков-Гвардейцев

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», инцидент произошел вечером 8 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове.

В этот же день видео с места происшествия появилось в сети.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сигнал о драке поступил в дежурную часть около 21:00. Личности всех шестерых участников потасовки установлены, они доставлены в отдел полиции. По словам задержанных, конфликт произошел на бытовой почве.

В настоящее время ведется доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.