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Задержаны участники массовой драки на Сибиряков-Гвардейцев

09 августа 2017 в 15:22

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», инцидент произошел вечером 8 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове.

В этот же день видео с места происшествия появилось в сети.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сигнал о драке поступил в дежурную часть около 21:00. Личности всех шестерых участников потасовки установлены, они доставлены в отдел полиции. По словам задержанных, конфликт произошел на бытовой почве.

В настоящее время ведется доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.


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