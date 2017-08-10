Экс-сотрудник кузбасской колонии обвиняется в хранении наркотиков

Весной этого года оперативники узнали, что у одного из сотрудников ФКУ ИК-41 при себе имеются наркотические средства. Когда мужчина проходил через КПП, его тщательно досмотрели.

В кармане куртки бывшего младшего инспектора действительно нашёлся пакет с брикетом из вещества растительного происхождения массой 49 граммов. Экспертиза показала, что это гашиш. 25-летний обвиняемый не стал отрицать вину и пояснил, что наркотическое средство приобрел для личного пользования. В крови молодого человека действительно были обнаружены следы употребления наркотиков.

В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН направлено на рассмотрение в суд.